У Польщі жінка кинулась під автомобіль, дізнавшись про загибель доньки в Україні: "Нема сенсу жити" 

Поліція врятувала українку, яка дізналась про загибель своєї доньки.

У Варшаві врятували 42-річну українку. Жінка кинулась під колеса автомобіля, дізнавшись, що росіяни вбили в Україні її 20-річну доньку.

Про це пише se.pl/warszawa.

За даними польської поліції, вони патрулювали одну із вулиць Варшави та помітили, як жінка намагається кинутись під автомобілі. Поліція зупинилась, щоб допомогти жінці, проте вона виривалась та кричала українською мовою.

" Коли я почув, як вона кричить українською, я одразу подумав, що її поведінка може бути пов’язана з війною. Я не помилився", – сказав інспектор Гжегож Піщек.

Поліція намагалась поспілкуватись із жінкою, проте вона була в шоковому стані та говорила лише українською. Тоді їй викликали медиків та перекладача. Після цього стало відомо, що 42-річна жінка - біженка з України. Вона дізналась, що росіяни вбили її 20-річну доньку та намагалась вчинити самогубство. Українка переконувала, що тепер їй немає сенсу жити.

Українку госпіталізували, вона перебуває під наглядом медиків.

Нагадаємо, у Люблінському воєводстві Польщі 25 грудня автобус на смерть переїхав 55-річного водія, який намагався замінити колесо. Автобус прямував до України.

Також у Польщі на кордоні затримали 37-річного українця, який порушив правила дорожнього руху. Він намагався швидко виїхати до України.

Читайте також: