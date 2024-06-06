У Польщі жінка на очах у людей викидала у смітник 50 тисяч злотих: навіщо вона це зробила

У Польщі 77-річна жінка посеред дня викинула у смітник 50 тисяч злотих (507 тис. грн - ред.). За цим спостерігали випадкові перехожі та поліція, яка зупинила пенсіонерку.

Про це пише польське видання wprost.pl.

Незвичайний випадок стався в Катовіце. 77-річна жінка викинула в урну 50 тисяч злотих. Сталось це на очах у поліції та перехожих.

"Поліцейські з Катовіцького відділу превенції під час патрулювання вулиць помітили літню жінку, яка розмовляла по телефону. Вона виглядала дуже схвильованою, стурбованою і засмученою. У той же момент правоохоронці помітили, як вона вийняла з сумочки товсті папки, схожі на банкноти, і, загорнувши їх у шматок паперу, викинула в урну для сміття", - йдеться у повідомленні.

Зупинивши міліцейську машину, правоохоронці одразу ж підбігли до жінки, яка одразу ж запитала їх, чи це вони повинні були прийти за грошима.

Незабаром з'ясувалося, що за кілька годин до цього пенсіонерці зателефонувала жінка, яка представилася співробітницею поліції, що розшукує групу шахраїв, які грабують людей похилого віку. Вона повідомила, що під час обшуку схованки злочинців було знайдено підроблене посвідчення на ім'я 77-річної жінки, а отже, її заощадження тепер під загрозою. Щоб захистити свої заощадження і допомогти поліції, їй сказали зняти з банку максимально можливу суму. Виконуючи вказівки шахрайки, вона зняла з рахунку 50 тисяч злотих. Далі - "поліцейська" порадила викинути гроші у смітник.

Саме це помітили поліцейські, які проходили повз, і перехожий, який також зупинився і хотів запитати літню жінку, що трапилося. Однак жінкою настільки маніпулювали, що лише вигляд поліцейських у формі переконав її в тому, що вона весь цей час розмовляла з телефонним шахраєм.

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