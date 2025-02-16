У Польщі жінка не пускала у свій заклад українців: називала бидлом та голотою

Жителька Катовіце вирішила не пускати українців до свого салону краси.

У польському місті Катовіце власниця салону краси похвалилася, що не обслуговує українців, та відкрито висловлювала підтримку агресії РФ.

Про це пише In Poland з посиланням на Gazeta Wyborcza.

Зазначається, що жителька Польщі розмістила на дверях свого закладу оголошення, що громадяни України не будуть обслуговуватися. Ксенофобка виганяла клієнток, якщо дізнавалася, що вони не є польками.

Рік тому жінка записала відео, на якому ображала українців, називаючи їх "патологічним бидлом", і зірвала жовто-блакитні кульки біля входу до квартири сусідів. Вона стверджувала, що "поляки не хочуть бачити ці кольори", поширюючи ненависть на національному підґрунті.

"Ця патологія почала прикрашати своїми кольорами сходи. Після того, як зняли кулі, ця патологія вийшла назовні і сказала, що пошле за мною державні інституції. "Голота" починає переслідувати, залякувати, цькувати. Або ми приберемо цю нечисть, або буде тільки гірше. Поляки не хочуть не своїх кольорів", – розповіла вона на відео.

Жінку можуть звинуватити у публічній образі людей за національною ознакою та підбурюванні до насильства. Якщо її провину буде доведено, їй загрожує до трьох років ув’язнення. Наразі справу розслідує прокуратура Катовіце.

Раніше повідомлялося, що у Польщі п'яна українка залишила вдома 5 дітей без їжі та у холоді.

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