У Польщі жінка познайомилась з чоловіком в соцмережах і на 5 років потрапила до полону: моторошна історія

У Польщі сталась жахлива історія: 35-річний чоловік 5 років утримував у полоні жінку, з якою познайомився у соцмережах.

Про це пише польське видання wprost.pl.

Прокуратура Глогова висунула звинувачення 35-річному чоловікові, якого підозрюють у знущанні над 30-річною дівчиною. За словами жінки, її жах тривав понад п'ять років. Про це стало відомо, коли у вівторок 35-річний чоловік привіз жінку до лікарні з забоєм плеча. У лікарів лікарні виникли підозри щодо насильства. Жінка все їм розповіла.

"Іншої можливості могло не бути", - сказала Малгожата в інтерв'ю журналістам.

Малгожата з Лешно познайомилася з чоловіком в Інтернеті у 2019 році. Вона приїхала до Матеуша Я., в його родинний будинок в Гайках, щоб почати нове життя. З 1 січня 2019 року по 28 серпня 2024 року там відбувалися регулярні акти насильства над 30-річною жінкою. Чоловік утримував жінку в підсобному приміщенні, він знущався над нею не тільки фізично, але й морально.

Потерпіла зазнавала сексуального насильства, ходила до ванни із закритими очима, а замість туалету у неї було відро. Вона навіть народила дитину від кривдника, яку той віддав на усиновлення.

Батьки та сусіди кривдника ж заявили, що нічого не знали про потерпілу. Це пояснюють "товстими стінами" у будинку.

Мати Малгожати її теж не шукала, оскільки дівчина після сварки залишила їй двох дітей та пішла з дому. Жінка думала, що донька не хоче з нею спілкуватись.

Матеуша уже затримали, проте під час допиту він усе заперечував. Триває слідство.

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