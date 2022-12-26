У Польщі жінка звинувачує біженку з України та свого чоловіка у зраді: "Застала їх у ліжку лише в білизні"

У Польщі жінка звинуватила біженку з України у тому, що вона зруйнувала її шлюб. Нібито після того, як пара прийняла у себе біженців, її чоловік почав стосунки з 31-річною жінкою.

Про це пише fakt.pl.

29-річна полька Анна розповіла, що вони із 42-річним чоловіком одружились 2021 року. Коли почалась повномасштабна війна Росії проти України, поляк спочатку хотів поїхати добровольцем, щоб воювати проти росіян. Проте його не взяли через відсутність військового досвіду. Тоді полька порадила допомогти українцям по-іншому - прихистити вдома, в Ольштині, біженців з України.

6 березня пара прийняла у себе двох жінок - 31-річну Тетяну з Херсона та 55-річну Ольгу з Києва. Тоді Анна почала помічати, що її чоловік Пйотр почав розпивати алкоголь із Тетяною. Від того часу українка та поляк почали більше часу проводити разом. 14 березня Ольга виїхала до Німеччини, а Тетяна і надалі залишилась мешкати в квартирі поляків.

На фото посередині Анна та біженки з України / Фото: fakt.pl

Анна стверджує, що вона допомагала Тетяні адаптуватись до життя у Польщі. Проте їй не подобалась поведінка чоловіка, з яким все частіше виникали конфлікти.

"Якось під час обіду він накричав на мене через те, що виправила Тетяну, коли вона намагалась розмовляти польською мовою. Пйотр і Тетяна стали нерозлучними і уникали мене. Коли я намагалась поговорити про це з чоловіком, він заявляв, що мені це лише здається", - каже Анна.

Полька розповідає, що 30 березня у них з чоловіком стався черговий конфлікт, тоді вона під час сварки наковталась таблеток. Жінку врятували. Коли вона повернулась з лікарні, то застала свого чоловіка разом із Тетяною. Вони на кухні пили вино. Між парою знову сталась сварка під час якої чоловік викликав поліцію. Анна стверджує, що коли поліція пішла з їхньої квартири, то Тетяна і Пйотр були у спальні віч-на-віч. Жінка застала їх у ліжку лише у нижній білизні. Вона навіть встигла зробити фото пари, а після цього вхопила кота і свої речі та покинула квартиру.

Полька стверджує, що через конфлікт з чоловіком вона залишилась без даху над головою, оскільки до того вона мешкала у його квартирі. Жінка каже, що вона хоче, щоб чоловік повернув їй кошти, які вона вклала у ремонт квартири, проте той відмовився та досі живе з Тетяною.

Фото: fakt.pl

Жінка каже, що вона хотіла, щоб її визнали жертвою агресії, проте прокуратура відмовила. Зараз Анна подала на розлучення та очікує на рішення суду. Чоловік Анни Пйотр відмовився коментувати ситуацію в своїй родині.

Історія кохання біженки з України та жителя Великої Британії

Схожа історія сталась і у Великій Британії. Там Тоні покинув свою дружину Лорну після 10 років стосунків заради 22-річної української біженки Софії Каркадим. Це сталося лише через 10 днів після того, як Софія приїхала до їхнього дому в Бредфорді. Тоні навіть заявляв про плани пеереїхати до України.

Проте згодом пара розлучилась. Британець звинуватив українку в агресивній поведінці та вигнав її з будинку.

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