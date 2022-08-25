У Польщі жителям найближчих до України регіонів радять обмежити перебування на вулиці: що сталося

Забруднення повітря особливо відчувають жителі найближчих до України регіонів Польщі: Люблінського та Підляського воєводств, а також східної частини Вармінсько-Мазурського та Мазовецького воєводств.

Про це заявила головна інспекція з охорони довкілля, пише lifehack.poland.

Фахівці зафіксували підвищені концентрації PM10 на станціях моніторингу якості повітря у східній Польщі. Причиною цього є приплив повітряних мас з усієї Східної Європи, з районів, які постраждали від агресії Росії в Україні, та пожеж.

Середньодобова концентрація зваженого пилу РМ10 вище 100 мкг/м3 була перевищена у Люблінському воєводстві на станціях у Хелмі (121,2 мкг/м3) та Замості (115,7 мкг/м3).

У Підляському воєводстві середньодобова концентрація вище 150 мкг/м3. Прогнозоване перевищення охоплює місто Білосток.

"Тверді частинки є сумішшю твердих частинок і рідких крапель, які залишаються в повітрі. Ці частинки можуть містити, наприклад: сполуки сірки та азоту, важкі метали та алергени. Пил PM10 містить частинки діаметром не більше 10 мікрометрів", - йдеться в повідомленні.

За наявності підвищених концентрацій час перебування на вулиці має бути обмеженим. Люди, особливо чутливі до забруднення повітря, у тому числі діти та підлітки до 25 років, вагітні жінки, люди похилого віку - їм слід уникати перебування на відкритому повітрі, обмежувати фізичні зусилля.

Нагадаємо, 22 серпня у Києві зафіксували погіршення якості повітря.

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