У Польщі зіткнулися два евакуатори, які перевозили бойові танки: військова техніка згоріла (фото, відео)

Постраждалих, за попередньою інформацією, немає.

У Польщі на трасі біля Щецина сталася ДТП за участі військової техніки. У результаті аварії спалахнула пожежа - горіла військова техніка.

Про це пише Wszczecinie.

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Повідомляється, що 19 червня зіткнулися два евакуатори і платформи, які перевозили бойові танки Т-72М1. В результаті зіткнення виникла пожежа. Горіли військові танки.

У Мережі опублікували відео, на яких були чутні звуки вибухів, проте пожежні пояснили, що це були не боєприпаси. Так горіли шини. Зазначається, що важка бойова техніка перевозилася на вантажівках без боєприпасів.

"У результаті цього інциденту рух в сторону кордону було заблоковано на автомагістралі. Після того як пожежу ліквідували і емоції вляглися, водії двох вантажівок вирішили поїхати в лікарню на діагностику", - заявив представник пожежної команди в Щецині Францішек Голинський, цитує його видання Interia.

Pożar czołgu i wybuchy na autostradzie A6. Ruch zatrzymany. pic.twitter.com/Be2GQZX6wV — Piotr4914 (@piotr4914) June 19, 2021

Як пише TVN24, причини події пояснюють у військовій поліції. За попередніми даними, нібито один з причепів, який їхав попереду, різко загальмував, інший наїхав на нього.

Pożar czołgu i wybuchy na autostradzie A6. Ruch zatrzymany. pic.twitter.com/Be2GQZX6wV — Piotr4914 (@piotr4914) June 19, 2021

W razie "W", jednego czołgu zabraknie.

Na autostradzie A6, na wysokości oś. Bukowego w Szczecinie, spłonął czołg przewożony lawetą! pic.twitter.com/IMzhY2abXC — Maciej (@RrMaciej) June 19, 2021

Як повідомлялося, 14 червня стало відомо, що помер 60-річний чоловік, який їхав у автобусі "Познань-Херсон", що у березні в Підкарпатському воєводстві Польщі потрапив у смертельну ДТП. Нагадаємо, мешканець Лас-Вегаса вирішив взяти в оренду суперкар Ferrari F8 Tributo і за кілька годин після цього подзвонив до компанії і заявив, що, рухаючись на швидкості не більше 70 кілометрів на годину, наїхав на невеликий камінь, в результаті чого спорткар отримав деякі пошкодження. Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

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