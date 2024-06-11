У Польщі змінили правила перебування для українських біженців: що варто знати

У Польщі від 1 липня змінять умови надання допомоги українським біженцям, зокрема скасують одноразовову допомогу в розмірі 300 злотих (3 тис. грн) і введуть нові правила отримання номера PESEL.

Про це повідомили у пресслужбі канцелярії президента Польщі.

Водночас термін дії тимчасового захисту для українців продовжено до 30 вересня 2025 року, що забезпечує доступ до медичних послуг та соціальних виплат.

"Українці зможуть продовжувати користуватися медичними послугами, отримувати сімейні та соціальні виплати, а також залишатися у колективних закладах розміщення", - йдеться в повідомленні.

Виплати на дітей

Українці можуть отримати одноразову виплату в розмірі 300 (3 тис. грн) злотих на рік для придбання шкільного приладдя за програмою "Добрий старт" у разі, якщо дитина навчається у польському навчальному закладі.

Додатково, призначення та виплата допомоги на виховання дітей 800 злотих (8 тис. грн) також залежатимуть від навчання дитини у польському закладі освіти. Нові правила щодо виплат на дітей почнуть діяти від 1 червня 2025 року.

Зміни зачепили також додаткові безкоштовні уроки польської мови для українських учнів. Новим законом визначено максимальний 36-місячний термін, упродовж якого українські учні можуть брати участь у таких заняттях. Ці заходи спрямовані на те, щоб полегшити адаптацію українських дітей у польській школі.

Правила підтвердження особи

За новими правилами, біженці, які бажають отримати номер PESEL (ідентифікаційний номер фізичних осіб), повинні надати дійсний проїзний документ. Закон змінює кінцевий термін подання заявки на номер PESEL зі статусом UKR з 30 днів від дати прибуття на територію Польщі на "негайно після прибуття".

Зміни у фінансуванні підтримки

Також від 1 липня фінансування українських чоловіків буде можливим лише на підставі договору з місцевою владою. Це означає, що виплати на проживання та харчування біженців будуть більш контрольованими та цільовими.

"Також передбачено зміни у правилах участі у витратах на проживання та харчування у колективних центрах розміщення, щоб стягнення належних субсидій було ефективнішим", - зазначають у повідомленні.

Анулювання посвідок на проживання

У новому законі також передбачається введення нових підстав для анулювання посвідок на тимчасове проживання громадян України.

"Дозвіл може бути анульовано з міркувань національної оборони чи безпеки, а також у випадку, якщо український громадянин залишає територію Польщі на строк не менш ніж 6 місяців. Такі зміни, за словами уряду, спрямовані на забезпечення національної безпеки Польщі", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни до закону про допомогу громадянам України щодо тимчасового захисту.

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