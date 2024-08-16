У Польщі знайшли 13-річного хлопчика, який важив менше 10 кілограмів: подробиці шокують

У Польщі соціальні служби врятували 13-річного хлопчика, який важив менше 10 кілограмів. Правоохоронці уже затримали його 35-річну матір.

Про це повідомляє польське видання wprost.pl.

13-річного хлопця доправили до лікарні в небезпечному для життя стані.

"Мати залишила його на кілька днів без води, їжі, гігієни та медичної допомоги", — повідомила Катажина Кухарська, прессекретарка Радомського воєводського відділу поліції.

35-річна жінка сказала своїм рідним, що нібито передала дитину до центру, де про неї повинні були подбати. Родичі, однак, не були впевнені, що жінка говорить правду, тому поділилися своїми сумнівами з працівниками Муніципального центру соціальної допомоги в Кадзідло. Пізніше, під час втручання, вони знайшли хлопчика в квартирі — голодного та з виразками на тілі. 13-річного хлопця доправили до лікарні. У медичному закладі його зважили, після чого з'ясувалося, що його вага становить менше 10 кілограмів.

Законному опікуну хлопчика висунули звинувачення у психічному та фізичному насильстві з особливою жорстокістю щодо близької йому людини, а також у створенні неминучої небезпеки позбавлення життя або заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. 35-річна жінка не визнає своєї провини. Прокуратура клопотала про її тимчасовий арешт, з чим суд погодився.

Голова муніципалітету Кадзідло, де мешкав хлопчик, Анна Снядох розповіла, що спочатку мати не хотіла допускати соцслужби до дитини. Проте для них це було тривожним сигналом і вони прийшли до квартири, де і виявили дитину.

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