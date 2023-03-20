У Польщі знайшли мертвими батьків та двох дітей: шокувальні подробиці загадкових смертей

Поліція від жовтня розслідує загадкові смерті родини.
У Польщі в Заласево, що під Познанню, у власному будинку під час гасіння пожежі знайшли мертвими батьків та двох дітей. Поліція встановила, що людей могли вбити, а щоб приховати злочин - помешкання підпалили.
Про це пише wprost.pl.
Пожежа під Познанню сталась ще у жовтні 2022 року, проте лише у березні 2023 року поліція встановила, що це було не звичайне займання, а масове вбивство людей.
61-річного чоловіка знайшли задушеним поліетиленом пакетом. Його 55-річну дружину, 14-річну доньку та 9-річного сина ймовірно вбили тупим предметом. Щоб приховати сліди злочину, будинок родини спалили. Поліцейських шокували подробиці загадкової розправи над родиною і зараз вони продовжують встановлювати обставини трагедії та розшукувати винних. Перша версія - це могли бути вбивства та самогубство, друга - до розправи причетні треті особи.
Також було знайдено ймовірне знаряддя вбивства, на якому було виявлено матеріал ДНК трьох жертв. Прокуратура все ще встановлює, що насправді сталося безпосередньо перед пожежею.
Сім'я, в якій сталась трагедія, переїхала до Польщі з Німеччини. У будинку, де сталася пожежа, проводився ремонт. Сусіди розповіли журналістам, що "ніщо не віщувало такої трагедії", а родина виглядала "цілком нормальною".
Нагадаємо, у Польщі в селищі Раціборовіце в Нижньосілезькому воєводстві знайшли мертвими 36-річну матір та її 1-річного сина. Трагедія сталась після того, як батьки дізнались, що у дитини діагностували епілепсію.
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