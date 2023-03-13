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У Польщі знайшли мертвими матір та її 1-річного сина: трагедія могла статись через хворобу дитини

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У Польщі знайшли мертвими матір та її 1-річного сина: трагедія могла статись через хворобу дитини

Фото: pixabay.com

Жінка надіслала своєму чоловіку повідомлення, що вона йде купатися.

У Польщі в селищі Раціборовіце в Нижньосілезькому воєводстві знайшли мертвими 36-річну матір та її 1-річного сина. Трагедія сталась після того, як батьки дізнались, що у дитини діагностували епілепсію. 

Про це пише wprost.pl

Тіла 36-річної жінки та її однорічного сина виловили із затопленого кар'єру у неділю, 12 березня. 

Рятувальники, які прибули на місце події, витягли з водойми два тіла: 36-річної жінки та її однорічного сина. Обставини їхньої загибелі розслідує Окружна прокуратура в Єленій Гурі.

Попередні висновки слідства вказують на те, що це могло бути самогубство. У ніч з суботи на неділю, тобто з 11 на 12 березня, чоловік жінки нібито отримав від неї текстове повідомлення. У ньому 36-річна жінка нібито повідомила, що йде з дитиною купатися.

Не виключено, що у жінки стався гострий психічний розлад через те, що у її однорічного сина діагностували епілепсію. 

Нагадаємо, у Польщі померла 12-річна дівчинка з України.

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Дата публікації
Перегляди
1476
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