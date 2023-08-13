У Польщі знайшли мертвою 18-річну дівчину: її загорнули у фольгу та залили піною

У Польщі жорстоко вбили 18-річну дівчину. Її тіло знайшли загорнуте у фольгу та залите монтажною піною. У розправі поліція підозрює 19-річного хлопця, з яким потерпіла познайомилась в автобусі за кілька годин до смерті.

Про це пише onet.pl.

У неділю було офіційно підтверджено особу жінки, тіло якої було знайдено в суботу в Радзьонкуві, Сілезія. Це 18-річна дівчина з сусіднього Битома, повідомила поліція Сілезії. У зв'язку з цією справою затримано одну особу. Неофіційно відомо, що це молодий чоловік.

"Це 18-річна дівчина з Битома, сусіднього міста Радзьонкув", - повідомила речниця Сілезької поліції Сабіна Чира-Гієрс.

Поліція підтверджує, що "інцидент має кримінальний характер", але на даному етапі розслідування не розголошує подробиць справи. Вони також не повідомляють, чи може особа, затримана у зв'язку з цією справою, бути виконавцем вбивства. Процесуальні дії у справі тривають - чоловіка, найімовірніше, доставлять до прокуратури в понеділок.

"На даному етапі провадження ми не надаємо детальної інформації про зроблені висновки", - підтвердила попередню інформацію речниця сілезької поліції.

Труп молодої жінки було виявлено в суботу вдень у Радзьонкуві. Про інцидент повідомив правоохоронним органам випадковий свідок. Співробітники поліції і прокуратури працювали на місці події до пізньої ночі в суботу, фіксуючи сліди і збираючи докази.

За даними польських ЗМІ, дівчина була задушена, а винуватця вбивства розшукують. Чоловік познайомився з жертвою кількома годинами раніше в автобусі. Труп, за повідомленням, був знайдений у квартирі в Радзьонкуві, загорнутий у фольгу і залитий піною.

За інформацією журналістів, до вбивства може бути причетний 19-річний Матеуш, який втік з місця злочину до прибуття патруля, пообіцявши покінчити життя самогубством. Поліція не відповідає на питання, чи це той самий чоловік, який був затриманий у зв'язку з цією справою.

Нагадаємо, польки ревнують своїх чоловіків, бо ті заглядаються на українок-біженок.

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