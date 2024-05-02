У Польщі покинули немовля: поруч була записка, яка вразила до сліз

Мати дитини стверджувала, що не може доглядати за дівчинкою.

У Польщі мати залишила свою дитину у "Вікні життя". Поруч була записка, яка вразила усіх, адже жінка повідомила, що відмова від дитини - це найважче рішення у її житті.

Про це пише польське видання wprost.pl.

Напередодні вікні життя в Міколуві-Боровій-Весі в Сілезькому воєводстві пролунав сигнал тривоги. На території Центру Божого Милосердя для людей з обмеженими можливостями було залишено немовля.

Співробітники закладу знайшли біля дівчинки короткий лист, написаний матір'ю дитини. Жінка пояснила, що вирішила залишити немовля, тому що не в змозі піклуватися про нього. Вона додала, що відмова від дитини була найважчим рішенням, яке вона прийняла в своєму житті до цього часу.

Ева Сікора з Міколовського районного відділу поліції повідомила, що залишена дівчинка була повністю доглянута і перебувала в дуже хорошому стані. Згідно з інформацією поліції, дитина могла народитися лише кількома днями раніше. Відповідно до існуючих процедур, немовля доставили в лікарню, де воно пройшло планові обстеження. Лікарі підтвердили, що стан дитини задовільний. Після цього немовля забрали медичні працівники для подальшого спостереження та догляду.

Нагадаємо, у Польщі білоруску сплутали з українкою та побили через російську мову.

Читайте також: