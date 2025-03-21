У Польщі знайшли українку, яка жила просто неба: подробиці з фото

Українка опинилася на вулиці в Польщі через затримання зарплати.

У польському місті Зелена Гура працівники міської варти знайшли українку, якій довелося жити в наметі на околиці міста через затримання зарплати від колишнього роботодавця.

Про це повідомила пресслужба міської варти.

Черговий міської варти отримав повідомлення про засмічену територію поблизу житлового масиву Przyjaźni. Правоохоронці провели перевірку і натрапили на розбитий намет, у якому перебувала жінка. Вона виявилася громадянкою України.

Українка пояснила, що жила в наметі, адже просто не мала грошей на оренду житла через невиплату зарплати.

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Працівники міської варти зв’язалися з колишнім роботодавцем жінки. Той пообіцяв виплатити гроші після необхідних формальних процедур, для яких жінка повинна була надати певні документи. Місцева влада допомогла українці оформити необхідні документи.

Через холод уночі та загрозу для здоров’я жінки міська варта звернулася до Асоціації соціальної реінтеграції Restart та Центру допомоги мігрантам і біженцям Caritas. Там поговорили з українкою та запропонували поселитися у притулку.

Працівники міської варти відвезли жінку до притулку, де вона залишатиметься, допоки не будуть врегульовані фінансові питання з роботодавцем.

У Польщі працівники міської варти допомогли українці, якій довелося жити в наметі / Фото: пресслужба міської варти Зеленої Гури

У Польщі працівники міської варти допомогли українці, якій довелося жити в наметі / Фото: пресслужба міської варти Зеленої Гури

До слова, раніше у Польщі затримали українку, яка була засуджена у Казахстані за продаж людських органів.