У Польщі знайшли вбитими 32-річного батька та його 6-річну доньку: моторошна причина трагедії

У Польщі знайшли мертвими 32-річного батька та його 6-річну доньку. За даними ЗМІ, чоловік вбив свою дитину та вчинив самогубство.

Про це пише wprost.pl.

Тіла 32-річного чоловіка і шестирічної дівчинки були знайдені в суботу ввечері в одній з квартир в місті Реда, Померанія.

Прокурор Маріуш Душинський з Окружної прокуратури в Гданську повідомив, що знахідку зробила мати загиблого чоловіка.

Згідно з інформацією, наданою слідчими, і дівчина, і її батько померли від різаних ран. У квартирі вбитого правоохоронці також знайшли собаку.

На місці події працювали співробітники поліції та прокуратури. Зафіксовано численні сліди. За попередніми даними, 32-річний чоловік вбив свою доньку, а потім наклав на себе руки.

Однак прокуратура поки що не хоче розголошувати, що могло призвести до злочину.

Нагадаємо, у Польщі під час підйому в гори батько залишив 10-річну доньку та наказав їй самостійно спуститись, знайти транспорт і добратись додому.

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