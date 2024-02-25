У Польщі знову диверсія: на землю висипали українську кукурудзу – подробиці, фото

У Польщі у ніч проти 25 лютого невідомі особи знову висипали українську кукурудзу з восьми пів вагонів – близько 180 тонн. Інцидент стався за 150 км від порту Ґданськ, звідки вантаж мав вирушити за межі Польщі.

Про незаконне втручання в роботу залізничного транспорту повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

"Українська сільськогосподарська продукція їхала транзитом через країну. "Укрзалізниця" фактично щодня фіксує системне псування українських вантажів на території Польщі. Це злочин проти України, який вийшов з-під контролю. І чим довше ситуації буде приділятися з боку Польщі недостатня увага та не прийматимуться відповідні рішення, тим більш складною та неконтрольованою ставатиме ситуація", - йдеться у повідомленні.

На залізниці у Польщі на землю висипали українську кукурудзу / Фото: Укрзалізниця

На залізниці у Польщі на землю висипали українську кукурудзу / Фото: Укрзалізниця

"Укрзалізниця" звернулась до правоохоронців Польщі.

Нагадаємо, очільник МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що поляки, які закликають прийти до країни президента Росії Володимира Путіна та навести "порядок", а також розсипають українське зерно – провокатори.

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