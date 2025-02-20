У Польщі знову впав "невідомий об'єкт з неба"

Невідомий предмет впав у ставок у місті Бенджмеровіце на Померанії, що у Польщі. На місці працюють всі служби.

Про це пише польське видання wprost.pl.

У середу, 19 лютого, в Бенджмеровіце біля Черська (Поморське воєводство) в один зі ставків впав невідомий предмет. Про інцидент було повідомлено Польське космічне агентство, Польське аеронавігаційне агентство, пожежну службу та інші служби.

На місці працюють співробітники поліції, які охороняють територію та з'ясовують точні обставини події.

Місцева влада каже, що через падіння "предмета" ніхто не постраждав.