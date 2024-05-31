У Польщі зробили нову заяву про українців, які підлягають мобілізації

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що його країна може тренувати підрозділ з громадян України, які проживають у Польщі та підлягають призову в українську армію. На його думку, це буде ефективніше, ніж відправлення до України польських інструкторів.

Про це він сказав 31 травня під час візиту до Праги, пише польське видання РАР.

Сікорський взяв участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країни НАТО. Він зазначив, що Польща готова тренувати українців, які живуть у цій країні та підлягають призову до армії.

"Польща розглядала український запит щодо навчання, але ми прийшли до висновку, що було б і безпечніше, і ефективніше підготувати український підрозділ, сформований з українців у Польщі, які підлягають призову в українську армію, і що це був би просто більш ефективний спосіб допомогти Україні", - заявив Сікорський.

Польські видання також пишуть, що їхня країна готова до підписання безпекової угоди з Україною.

За словами глави польської дипломатії, переговори в Празі наблизили до вироблення важливих рішень, серед яких "посилення меседжу про майбутнє членство України в Альянсі та створення механізму фінансової підтримки оборони України в розмірі близько 40 мільярдів доларів на рік. Половину цієї суми мають внести Сполучені Штати".

Нагадаємо, у Польщі видання РАР двічі повідомило про проведення "часткової мобілізації в країні для відправлення військ до України". ЗМІ та офіційна влада цієї країни уже заявили про кібератаку з боку Росії.

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