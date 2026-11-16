У Польщі 16-річний росіянин погрожував масовим убивством у школі: чим усе закінчилося

У Польщі 16-річний росіянин погрожував масовим убивством у школі / © Районне управління поліції Варшава V

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У Варшаві поліція затримала 16-річного росіянина, який погрожував масовим убивством у школі району Урсинув. Суд відправив підлітка до виховного центру на три місяці.

Про це повідомило районне управління поліції Варшави.

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Адміністрація школи в районі Урсинув серйозно сприйняла погрози підлітка однокласникам і керівництву та викликала поліцію. Правоохоронці приїхали до закладу й затримали хлопця. У нього вилучили телефон, де знайшли матеріали, які можуть свідчити про пропаганду фашизму.

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Також поліція з’ясувала, що підліток публікував у соцмережах фото з ножем і предметами, схожими на зброю. Крім того, його перевіряють на причетність до ще одного правопорушення сексуального характеру, але подробиць цього епізоду поки не розголошують.

Після затримання хлопця доправили до суду в сімейних справах. Там вирішили тимчасово помістити його до молодіжного виховного центру на три місяці — це запобіжний захід, а не остаточне рішення у справі.

У польській поліції відзначили своєчасну реакцію керівництва школи, яке вчасно звернулося до правоохоронців. Також там наголосили, що будь-які погрози насильством, навіть якщо їх висловили нібито жартома, обов’язково перевіряють і вони можуть мати серйозні наслідки за законом.

Нагадаємо, у Польщі поліція затримала 76 осіб, яких підозрюють у причетності до масових погроз щодо атак на навчальні заклади країни, запланованих під назвою «кривава пʼятниця».

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