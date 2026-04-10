У Польщі 19-річна українка "розвела" пенсіонера на рекордну суму

У польському місті Свідник 19-річна громадянка України стала фігуранткою гучної справи про шахрайство.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук
Упіймали на гарячому: юній українці загрожує 10 років в'язниці за пограбування польського пенсіонера

У Польщі 19-річна українка обдурила 76-річного поляка на 1 млн злотих (майже 12 млн грн).

Про це передає Lublin24.pl.

Інцидент стався у місті Свідник Люблінського воєводства.

Дівчина входила в шахрайську схему з «інвестиціями». Вона переконала пенсіонера вкласти 1 млн злотих у фейкові платформи.

Українка двічі з’являлася в узгоджених місцях, щоб забрати готівку. Першого разу вона взяла понад 300 000 злотих, а через кілька днів повернулася по чергову частину грошей, яка становила приблизно 700 000 злотих. Затримали її «на гарячому» просто під час отримання другої частини.

Суд обрав дівчині запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на три місяці. Тепер їй загрожує до 10 років тюрми.

Раніше ми писали, що деякі українці в Польщі можуть втратити право на проживання і роботу.

