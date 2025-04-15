У Польщі 24-річному українцю загрожує 10 років в’язниці: у чому його звинувачують

У Польщі сталась ДТП / © inpoland

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У польському Кракові, в районі Нова Гута, сталася аварія за участю міського автобуса. Громадський транспорт врізався в дерево після зіткнення з автомобілем. Постраждали 19 осіб. «Газета Краківська» встановила, що винуватцем аварії був 24-річний чоловік з України.

Про це пише польське видання onet.pl.

У понеділок, 14 квітня, у Кракові сталося зіткнення між автобусом громадського транспорту та кількома легковими автомобілями. Як повідомляється, громадський транспорт врізався в дерево і в’їхав у кілька автомобілів. В результаті інциденту постраждали 19 осіб, четверо з яких отримали серйозні травми. Водій автобуса також потрапив до лікарні.

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На місці події працювало кілька пожежних бригад. Прибуло кілька машин швидкої допомоги, а також гелікоптер Повітряної служби порятунку.

Через кілька годин після інциденту компанія Mobilis, яка є одним з операторів міського транспорту в Кракові, повідомила, що попередні висновки поліції вказують на те, що легковий автомобіль намагався пропустити автобус, який їхав правильно, в результаті чого міський автобус врізався спочатку в стовп, а потім в дерево.

«Газета Краківська» отримала інформацію про те, хто став винуватцем аварії. Виявляється, це був 24-річний громадянин України, який, керуючи легковим автомобілем, не надав перевагу в русі і зіткнувся з міським автобусом. Попередні тести показали, що водій був тверезий.

Видання також повідомляє, що 24-річний українець керував автомобілем, на якому було написано ім’я компанії-перевізника, але на момент аварії він не надавав послуг з перевезення. Українцю можуть висунути звинувачення у спричиненні аварії наземного транспорту, за що йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Міська влада запевнила, що всі обставини аварії будуть ретельно розслідувані.