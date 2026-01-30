ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
333
Час на прочитання
1 хв

У Польщі жінка напала з ножем на таксиста-українця: чим усе закінчилось

Таксист віддав нападниці усі гроші, телефон, а потім зміг втекти.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
32-річна жінка напала на 22-річного таксиста-українця

Напад на таксиста-українця / © Кадр з камери спостереження

У Польщі 32-річна жінка напала на 22-річного таксиста, який є громадянином України.

Про це повідомляє twn24.

Інцидент, під час якого нападниця приставила ножа до шиї хлопця, стався кілька днів тому в місті Лодзь.

За інформацією журналіста Костянтина Андріюка, хлопець віддав нападниці усі гроші, телефон, а згодом зміг втекти.

Жінку затримали. Під час допиту підозрювана стверджувала, що нічого не пам’ятає, однак визнала свою вину після того, як впізнала себе на відео.

У прокуратурі району Лодзь-Відзев 32-річну жінку звинуватили у збройному пограбуванні водія таксі.

У четвер, 29 січня суд ухвалив рішення тримати її під вартою протягом трьох місяців.

«Жінці висунуто звинувачення у пограбуванні з використанням ножа. Їй загрожує від трьох до 20 років позбавлення волі», — заявив речник районної прокуратури в Лодзі Павел Ясяк.

Напад на таксиста-українця / © Кадр з камери спостереження

Напад на таксиста-українця / © Кадр з камери спостереження

Напад на таксиста-українця / © Кадр з камери спостереження

Напад на таксиста-українця / © Кадр з камери спостереження

Нагадаємо, у Польщі 16-річний підліток жорстоко побив такситку-українку, чоловік якої загинув на війні.

Дата публікації
Кількість переглядів
333
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie