У Польщі жінка напала з ножем на таксиста-українця: чим усе закінчилось

Напад на таксиста-українця / © Кадр з камери спостереження

У Польщі 32-річна жінка напала на 22-річного таксиста, який є громадянином України.

Про це повідомляє twn24.

Інцидент, під час якого нападниця приставила ножа до шиї хлопця, стався кілька днів тому в місті Лодзь.

За інформацією журналіста Костянтина Андріюка, хлопець віддав нападниці усі гроші, телефон, а згодом зміг втекти.

Жінку затримали. Під час допиту підозрювана стверджувала, що нічого не пам’ятає, однак визнала свою вину після того, як впізнала себе на відео.

У прокуратурі району Лодзь-Відзев 32-річну жінку звинуватили у збройному пограбуванні водія таксі.

У четвер, 29 січня суд ухвалив рішення тримати її під вартою протягом трьох місяців.

«Жінці висунуто звинувачення у пограбуванні з використанням ножа. Їй загрожує від трьох до 20 років позбавлення волі», — заявив речник районної прокуратури в Лодзі Павел Ясяк.

Нагадаємо, у Польщі 16-річний підліток жорстоко побив такситку-українку, чоловік якої загинув на війні.