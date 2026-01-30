- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 333
- Час на прочитання
- 1 хв
У Польщі жінка напала з ножем на таксиста-українця: чим усе закінчилось
Таксист віддав нападниці усі гроші, телефон, а потім зміг втекти.
У Польщі 32-річна жінка напала на 22-річного таксиста, який є громадянином України.
Про це повідомляє twn24.
Інцидент, під час якого нападниця приставила ножа до шиї хлопця, стався кілька днів тому в місті Лодзь.
За інформацією журналіста Костянтина Андріюка, хлопець віддав нападниці усі гроші, телефон, а згодом зміг втекти.
Жінку затримали. Під час допиту підозрювана стверджувала, що нічого не пам’ятає, однак визнала свою вину після того, як впізнала себе на відео.
У прокуратурі району Лодзь-Відзев 32-річну жінку звинуватили у збройному пограбуванні водія таксі.
У четвер, 29 січня суд ухвалив рішення тримати її під вартою протягом трьох місяців.
«Жінці висунуто звинувачення у пограбуванні з використанням ножа. Їй загрожує від трьох до 20 років позбавлення волі», — заявив речник районної прокуратури в Лодзі Павел Ясяк.
Нагадаємо, у Польщі 16-річний підліток жорстоко побив такситку-українку, чоловік якої загинув на війні.