Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
485
Час на прочитання
2 хв

У Польщі 36-річний українець викрав дитину

Поліція після тривалих перемовин все ж затримала підозрюваного.

Автор публікації
Віра Хмельницька
У Польщі 36-річний українець викрав дитину

У Польщі затримали українця / © Dziennik

У Варшаві 36-річний українець викрав 9-річного хлопчика. Підозрюваного уже затримала поліція.

Про це пише польське видання wprost.pl.

Інцидент стався у варшавському районі Білоленка. Викраденого 9-річного хлопчика вилучили у викрадача і передали під опіку медичних служб. Поліція затримала 36-річного громадянина України, колишнього партнера матері хлопчика, який не є біологічним батьком чи законним опікуном дитини.

Подія сталась в неділю, 21 грудня. Як повідомила столична поліція, чоловік після сварки з колишньою партнеркою забрав з квартири її 9-річного сина попри протести матері. «Близько 13 години до нас надійшло повідомлення про вивезення з дому 9-річного хлопчика попри заперечення його матері», – повідомила старший інспектор Пауліна Онишко з Регіонального управління поліції Варшава VI.

Після інциденту розпочалися інтенсивні пошуки дитини та викрадача. Поліцейські встановили, що чоловік пересувається з хлопчиком варшавським районом Білоленка. За даними служб, 36-річний чоловік утримував дитину в зелених насадженнях біля вулиці Образкової і протягом багатьох годин відмовлявся співпрацювати з поліцією.

Після 17 години розпочалися переговори. В операції брали участь поліцейські перемовники, співробітники районного управління поліції Варшава VI, різних відділів столичного управління поліції та відділу превенції поліції. Як підкреслено в повідомленні столичного управління поліції, «чоловік протягом багатьох годин відмовлявся співпрацювати з поліцейськими і не хотів віддавати дитину».

Операція служб завершилася після півночі. Поліція затримала 36-річного чоловіка, а хлопчика забрали і передали під опіку лікарів. «Хлопчика вже забрали у чоловіка і він перебуває під опікою медичних служб. Операція триває», – повідомила польська поліція.

Чоловік залишається під вартою поліції. Він не зміг раціонально пояснити, чому забрав дитину. Поліцейські оголосили про подальше розслідування, зокрема допит та встановлення мотивів 36-річного чоловіка. Поліція також з'ясовує, чи міг він перебувати під впливом психоактивних речовин.

Нагадаємо, в Польщі напали на українку з дитиною.

Дата публікації
Кількість переглядів
485
