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У Польщі арештували офіцера розвідки однієї з пострадянських країн
Польські спецслужби затримали ворожого розвідника, діяльність якого загрожувала безпеці Республіки Польща та союзних військових структур.
Прокуратура Польщі висунула звинувачення офіцеру іноземної військової розвідки, який займався шпигунською діяльністю на території країни. У п’ятницю, 1 серпня, підозрюваного взяли під варту.
Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у своєму дописі в соцмережі Х.
«Шпигуна, заарештованого два дні тому Агентством внутрішньої безпеки (ABW) і який працював проти Польщі та наших союзників, сьогодні ув'язнили. Як я вже казав: кожного, хто загрожує безпеці польської держави, рано чи пізно спіймають. Швидше рано, ніж пізно», - написав він.
Міністр-координатор польських спецслужб Томаш Семоняк уточнив, що затримано громадянина однієї з азійських держав, що утворилися після розпаду СРСР.
«Він був офіцером військової розвідки, який проводив розвідувальну діяльність, що загрожувала безпеці Республіки Польща та союзних військових структур», - написав він у соцмережі Х.
Семоняк повідомив, що заарештований перебуватиме під вартою 3 місяці, поки триває слідство.
Нагадаємо, у Швейцарії офіцера Федеральної розвідувальної служби (FIS) звинувачують у передаванні надсекретних даних російським військовим структурам.