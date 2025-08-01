У Польщі арештували офіцера розвідки однієї з пострадянських країн

Шпигун. Ілюстративне зображення / © pixabay.com

Реклама

Прокуратура Польщі висунула звинувачення офіцеру іноземної військової розвідки, який займався шпигунською діяльністю на території країни. У п’ятницю, 1 серпня, підозрюваного взяли під варту.

Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у своєму дописі в соцмережі Х.

«Шпигуна, заарештованого два дні тому Агентством внутрішньої безпеки (ABW) і який працював проти Польщі та наших союзників, сьогодні ув'язнили. Як я вже казав: кожного, хто загрожує безпеці польської держави, рано чи пізно спіймають. Швидше рано, ніж пізно», - написав він.

Реклама

Міністр-координатор польських спецслужб Томаш Семоняк уточнив, що затримано громадянина однієї з азійських держав, що утворилися після розпаду СРСР.

«Він був офіцером військової розвідки, який проводив розвідувальну діяльність, що загрожувала безпеці Республіки Польща та союзних військових структур», - написав він у соцмережі Х.

Семоняк повідомив, що заарештований перебуватиме під вартою 3 місяці, поки триває слідство.

Нагадаємо, у Швейцарії офіцера Федеральної розвідувальної служби (FIS) звинувачують у передаванні надсекретних даних російським військовим структурам.

Реклама