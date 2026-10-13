У Польщі атакували Starlink для України: у Німеччині схопили російських агентів

Starlink / © depositphotos.com

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У Німеччині за запитом польських спецслужб затримали двох громадян Туреччини, яких підозрюють у підпалі станції Starlink у Польщі. Уряд у Варшаві переконаний, що за диверсією стоять російські спецслужби.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє Stern.

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«На запит польських спецслужб німецька поліція затримала двох громадян Туреччини, яких підозрюють у підпалі станції Starlink у Мазовії», — написав Туск у соцмережі X.

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Польська влада заявила, що підозрюваних мають передати правосуддю країни. У Варшаві вважають, що за диверсією стоять російські спецслужби.

Про затримання також повідомили німецькі ЗМІ. За даними Schwäbische Zeitung, двох чоловіків затримали на залізничному вокзалі в Нюртингені, що в землі Баден-Вюртемберг. Водночас Bild повідомило про затримання ще одного підозрюваного в берлінському районі Шпандау. Ймовірно, він був водієм двох інших чоловіків.

Очільник польської поліції Марек Борон повідомив, що слідчим вдалося відновити обставини підготовки до підпалу та подальшої втечі зловмисників.

«Ми вилучили записи, які вказують на цей конкретний злочин. У нашому розпорядженні є відбитки пальців, сліди ДНК злочинців, а також інформація про те, як вони пересувалися, коли в’їхали до Польщі та коли вилетіли з нашої країни», — сказав Борон.

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За його словами, один із затриманих є громадянином Туреччини та проживає в Німеччині. Другий підозрюваний також має турецьке громадянство, однак щодо нього ухвалили рішення про депортацію.

Що відомо про підпал Starlink у Польщі

Нагадаємо, 23 вересня у Польщі в населеному пункті Воля-Кробівська сталася пожежа на наземній станцій Starlink, яка забезпечує Інтернет для України, зокрема для військових. Вогонь охопив електрообладнання, розподільчу станцію та генератор. Польська влада припустила свідомий саботаж і розслідує інцидент як імовірну диверсію. Системи станції вже відновлено і вони працюють у штатному режимі.

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