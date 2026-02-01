- Дата публікації
У Польщі автомобіль білоруських дипломатів врізався у машину поліції
Працівницю поліції з місця аварії доставили до лікарні.
У неділю, 1 лютого, в польському місті Білостоку автомобіль, що належить дипломатичному корпусу Білорусі, зіткнувся з поліцейською машиною. З місця аварії офіцерку поліції було доставлено до лікарні для обстеження.
Про це повідомляє TVN24 з посиланням на пресслужба воєводської поліції в Білостоці.
Інцидент стався близько 6:30 ранку на кільцевій розв’язці. Автомобіль дипломатичного корпусу Білорусі не поступився дорогою та зіткнувся з поліцейським автомобілем.
Працівниця поліції пройшла обстеження у лікарні, але госпіталізації не потребувала.
Водії обох автомобілів були тверезими, місце аварії ніхто не покинув.
У зв’язку із ДТП водій автомобіля дипломатичного корпусу Білорусі отримав попередження.
