У Польщі автомобіль білоруських дипломатів врізався у машину поліції

У неділю, 1 лютого, в польському місті Білостоку автомобіль, що належить дипломатичному корпусу Білорусі, зіткнувся з поліцейською машиною. З місця аварії офіцерку поліції було доставлено до лікарні для обстеження.

Про це повідомляє TVN24 з посиланням на пресслужба воєводської поліції в Білостоці.

Інцидент стався близько 6:30 ранку на кільцевій розв’язці. Автомобіль дипломатичного корпусу Білорусі не поступився дорогою та зіткнувся з поліцейським автомобілем.

Працівниця поліції пройшла обстеження у лікарні, але госпіталізації не потребувала.

Водії обох автомобілів були тверезими, місце аварії ніхто не покинув.

У зв’язку із ДТП водій автомобіля дипломатичного корпусу Білорусі отримав попередження.

