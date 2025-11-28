У Польщі батькам-українцям загрожують шалені штрафи: що слід знати

Українські діти в Польщі / © ТСН.ua

Українці, які перебувають у Польщі з дітьми, можуть отримати великі штрафи (до 50 тис. злотих) за недотримання місцевих правил щодо освіти та нагляду. Так, обов’язкова шкільна освіта стала вимогою для отримання соціальної допомоги, а за прогули та залишення дитини без нагляду передбачені жорсткі санкції.

Про те, які штрафи загрожують батькам у Польщі, повідомило видання «Новини.LIVE».

Залишення дитини без нагляду

Малюки до 7 років не здатні самостійно оцінити небезпеку чи захистити себе, тому польське законодавство прямо забороняє залишати їх самих. Як зазначає портал yavp.pl, якщо дорослий, відповідальний за догляд за дитиною молодшою за 7 років, допускає ситуації, що становлять загрозу її життю, він може бути оштрафований.

Розмір штрафу варіюється від 20 до 5000 злотих — усе залежить від конкретних обставин. Небезпекою вважається будь-яка ситуація, що створює реальний ризик для дитини, наприклад перебування поруч із обривом або нагляд за нею у стані алкогольного сп’яніння.

Навчання у школі

Українці зі статусом тимчасового захисту, які хочуть отримувати державну соціальну допомогу, зобов’язані записати своїх дітей до польських навчальних закладів. Ця умова стала необхідною для нарахування виплати 800 злотих і почала діяти від 1 вересня 2024 року.

У Міністерстві народної освіти Польщі пояснили, що загрожує батькам у разі невиконання вимоги:

«У разі недотримання вимог обов’язкової шкільної освіти можуть бути застосовані адміністративні санкції, такі як штрафи чи примус. Сума одного штрафу не може перевищувати 10 000 злотих, а загальна сума кількох штрафів не може перевищувати 50 000 злотих».

Перед накладенням штрафу школа може винести попередження — саме її адміністрація контролює виконання обов’язку шкільного навчання дітьми, що проживають у конкретному окрузі.

Ще один великий штраф стосується прогулів: якщо дитина пропустила понад 25% уроків за навчальний рік, батькам теж можуть призначити штраф до 10 тис. злотих. Оновлені правила щодо обов’язкової відвідуваності діють від 1 січня 2025 року.

Тварини та діти в автомобілі

Створений для підтримки українських сімей у Польщі портал «Спільно» нагадує: залишати дитину чи тварину самих у зачиненому авто суворо заборонено. За це передбачений штраф у 500 злотих, а в окремих випадках — навіть позбавлення волі на строк від 3 місяців до 5 років.

Польське законодавство також дозволяє стороннім розбити вікно машини, якщо всередині залишили дитину або тварину. Однак найкращий варіант — негайно повідомити до поліції чи муніципальної охорони.

До слова, президент Польщі Кароль Навроцький підписав другу версію закону про допомогу українським біженцям, але заявив, що це востаннє, і продовження підтримки не буде. Навроцький наголосив на необхідності впорядкування системи та встановлення єдиних правил. Він вважає, що українців слід ставити в один ряд з іншими національними меншинами, і що підтримка має поєднуватися зі справедливістю до поляків, посилаючись на суперечливість надання допомоги 800+ тим українцям, які не працюють.