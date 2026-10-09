У Польщі батьки бояться відпускати дітей до школи через "криваву п'ятницю": що відбувається

Поліція / © Associated Press

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У польській Познані поліція посилила патрулювання біля шкіл через напади підлітків. Поліцейських нарядів бракує на всі заклади, а для самого регіону такі випадки агресії стали безпрецедентними.

Про це повідомив колишній комендант поліції Познані Мацей Шуба (Maciej Szuba) в коментарі журналістці Яні Довгань.

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Експравоохоронець зазначив, що у Великопольському воєводстві функціонують близько 2,5 тисячі шкіл, тому забезпечити цілодобову присутність поліції біля кожного закладу фізично неможливо через брак нарядів.

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За його словами, ситуація ускладнюється тим, що порушниками виявилися самі учні, а не сторонні особи, які проникли на територію.

«Окрім того, на моїй пам’яті це перший такий випадок в нашому воєводстві, а отже, поліція просто не має досвіду боротьби з такого роду злочинами», — розповів Мацей Шуба.

Колишній очільник міської поліції зауважив, що чимало батьків уже вирішили тимчасово не відпускати дітей на навчання, проте порадив дочекатися офіційного роз’яснення владних структур, яке очікується до понеділка.

«Як дідусь кількох онуків порадив би батькам ретельніше контролювати, що діти беруть із собою до школи та в які комп’ютерні ігри вони грають», — наголосив він.

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«Криваві п’ятниці» у школах Польщі — останні новини

Нагадаємо, напередодні в регіоні сталося кілька нападів із ножем. 7 жовтня 19-річний учень училища в Остроленці поранив дев’ятьох людей. Наступного дня у селищі Лещидол-Новіни 15-річний школяр напав на працівницю школи — жінка загинула, ще троє людей дістали поранення.

За даними видання, у батьківських та учнівських чатах ширяться чутки, що останні напади у школах Польщі пов’язані між собою, а нові акції нібито готують на п’ятницю. У соцмережах також пишуть про закриті групи, де підлітки могли координувати ці напади. Наразі поліція перевіряє цю версію та закликає громадян утримуватися від поширення непідтверджених чуток.

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