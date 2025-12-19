ТСН у соціальних мережах

У Польщі біля школи вбили 11-річну дівчинку: 12-річна підозрювана зробила моторошну заяву

У Польщі сталось гучне вбивство 11-річної школярки. У злочині підозрюють 12-річну дівчинку, яка навчалася з жертвою в одній школі.

У Польщі сталося моторошне вбивство

У Польщі жорстоко вбили 11-річну дівчинку. В розправі підозрюють 12-річну школярку.

Про це пише fakt.pl.

Трагедія сталася 15 грудня в місті Єленя-Гура. Близько 14:25 Ганя (12 років) напала на 11-річну Дану. Вона ножем завдала їй ударів в область шиї. Жертва не мала шансів вижити. Мертву дівчинку знайшли за кількасот метрів від початкової школи №10, де навчалися обидві учениці.

Після нападу на Данусю 12-річна дівчинка поранила себе. Вона порізала ножем пальці рук і долоні. Потім втекла додому, де змила з себе кров. Підозрювана повернулася на місце злочину, де її затримала поліція. Слідчі також знайшли ніж, який, ймовірно, був використаний як знаряддя злочину. Це скаутський ніж, який Ганя дорогою додому викинула у смітник.

Підозрювана у скоєнні жахливого вбивства була доправлена до лікарні. Неофіційно, як пишуть польські журналісти, під час допитів 12-річна дівчинка спочатку пояснювала, що стала жертвою нападу з боку Данусі. Потім вона пояснила, що «хотіла перевірити, як вбивають людину». Сімейний суд досі не розкрив ані перебіг події, ані мотиви поведінки підлітки.

Відповідно до польських законів, 12-річну дівчинку не переслідуватимуть кримінально. Її можуть призначити іспитовий термін або ж лікування у медзакладі.

Нагадаємо, в Польщі напали на українку з дитиною.

