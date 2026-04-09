У Польщі блискавка влучила у літак з пасажирами

У літак польських авіаліній LOT, який вилетів із Варшави до Стамбула, вдарила блискавка. Інцидент трапився за кілька хвилин після злету. Пілоти повернули літак до аеропорту імені Шопена.

Літак виконував рейс з Варшави до Стамбула (номер рейсу LO103). Вже за кілька хвилин після вильоту, коли борт перебував над Гарволіном (Мазовецьке воєводство) у літак вдарила блискавка.

Як повідомив речник PLL LOT Кшиштоф Мочульський, ніхто з пасажирів не відчув удару. Однак пілоти скерували літак до аеропорту вильоту, де він мав пройти технічний огляд. Також прессекретар зазначив, що усі «необхідні заходи будуть виконані відповідно до найвищих стандартів, щоб літак міг безпечно повернутися до експлуатації щонайпізніше протягом одного дня».

Пасажирам надали інший літак. Вже за дві години вони продовжили подорож до Туреччини.

Нагадаємо, американець Гері Рейнольдс пережив те, що здається майже неможливим — у нього чотири рази влучала блискавка. Після цього він зізнається, що почувається «іншою людиною зсередини» через серйозні фізичні та психологічні наслідки.