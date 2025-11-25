У Польщі через дивний вчинок затримали 15-річного українця

У Польщі затримали українця, який виліз на оглядове колесо / © Associated Press

У Варшаві затримали 15-річного хлопця з України після того, як він нелегально піднявся на оглядове колесо. Хлопець заявив правоохоронцям, що це його "захоплення".

Про це пише польське видання wprost.pl.

У столиці Польщі з нагоди різдвяних свят встановили 55-метрове оглядове колесо. Воно поки не функціонує, проте у Мережі з’явилось відео, як молодий хлопець лізе на його вершину. Ролик викликав хвилю обурення та запитань щодо безпеки відвідувачів столичного ярмарку.

Згодом польська поліція повідомила, що співробітники міського центру встановили особу та затримали людину, яка піднімалася на колесо огляду. Нею виявився 15-річний громадянин України.

«Підліток був здивований візитом поліцейських до місця його проживання. Молодий чоловік зізнався у скоєному, пояснивши співробітникам, що лазіння на різні конструкції є його захопленням», – пояснила поліція в повідомленні.

У кімнаті 15-річного підлітка поліцейські знайшли та вилучили камеру GoPro, ноутбук та рукавички, які він використовував для сходження.

Адміністратор Варшавського ярмарку подав заяву про порушення статті 193 Кримінального кодексу, яка стосується порушення домашнього спокою. Хлопцю загрожує штраф, обмеження свободи або позбавлення волі на строк до одного року.

