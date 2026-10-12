У Польщі затримали студента з України через висловлювання: йому загрожує суворе покарання

У Польщі затримали студента з України / © Unsplash

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У Польщі затримали 21-річного студента з України, який нібито хотів долучитися до «кривавої п’ятниці».

Про це повідомляє пресслужба районної прокуратури в Любліні.

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«Районний суд „Люблін-Захід“ у місті Любліні на клопотання прокурора застосував запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту терміном на 3 місяці щодо 21-річного громадянина України Ярослава Ф. Чоловік підозрюється у підготовці до вбивства випадкового перехожого з використанням ножа, мотивованого расовою ненавистю і бажанням взяти участь в інтернет-челенджі „кривава п’ятниця“, — йдеться у повідомленні.

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До правоохоронців із заявою звернулося керівництво Люблінського католицького університету, співробітник якого повідомив про тривожні сигнали від слухачів семінарії щодо агресивних та екстремістських висловлювань одного зі студентів.

Зі встановлених під час розслідування фактів випливає, що «Ярослав Ф. під час занять вихваляв вчинення злочинів, зокрема расистського характеру, висловлював прямий намір позбавити життя випадкових осіб у рамках інтернет-челенджу під назвою „кривава п’ятниця“ та схиляв одного зі студентів долучитися до подібних дій».

Чоловік нібито заволодів трьома ножами — один з них носив із собою.

Прокуратура повідомила, що підозрюваний «надихався на вчинення злочину, переглядаючи жорстокі матеріали в месенджері Telegram». Українця затримали, коли він працював водієм таксі.

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Прокурор звинуватив Ярослава Ф. у підготовці до вбивства з мотивів, що заслуговують на особливе осудження і випливають з расової ненависті. Українець провину заперечує, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

«Кривава п’ятниця» у Польщі: що відомо

Поліція Польщі затримала 76 осіб, яких підозрюють у причетності до масових погроз щодо атак на навчальні заклади країни, запланованих під назвою «кривава пʼятниця».

Раніше у Варшаві 21-річна жінка поранила ножем у закладі освіти для дорослих трьох людей — двох 17-річних дівчат і 24-річну жінку. Це сталося під час хвилі схожих нападів у польських школах та чуток про небезпечний «челендж» серед молоді.

Також стало відомо, що РФ могла стояти за хвилею мінувань і «кривавих п’ятниць» у школах Польщі.

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