У Польщі чоловік напав на дітей з України: ким виявився агресор і як його уже покарали

У Польщі чоловік напав на дітей з України

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Чоловік, який у неділю грубо напав на дівчат з України в автобусі в польському місті Більську-Бялій (Сілезьке воєводство), вже кільканадцять років працює в Міському транспортному підприємстві, але наразі перебуває у відпустці без збереження заробітної плати.

Про це польському виданню Onet розповів генеральний директор компанії Губерт Маслянка.

Що відомо про напад на дітей у Польщі

Під час недільного рейсу автобуса № 8 у Більську-Бялій агресивний чоловік викрикував вульгарні та образливі слова на адресу пасажирів, зокрема дівчаток з України.

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Агресор уже затриманий поліцією. Незабаром з’ясувалося, що винуватцем нападу на національному ґрунті є працівник Міського транспортного підприємства в Білську-Бялій.

Чоловіка звільнили з роботи

У понеділок правління MZK опублікувало заяву про припинення співпраці з цим чоловіком, хоча роботодавець визнає, що ситуація не є простою. Після тривалого лікарняного винуватець наразі перебуває на реабілітаційному забезпеченні.

«З формальної точки зору це складна справа, адже він перебуває на реабілітаційній виплаті, що є наступним етапом виплат від ЗУС. Ми аналізуємо, в якому порядку ми можемо його звільнити. Щодо застосування санкцій, то справа складна, оскільки інцидент стався у його вільний час, — пояснює президент Губерт Маслянка. — Однак незалежно від правових підстав ми точно не будемо продовжувати з ним співпрацю. Я несу відповідальність за те, кого саджу за кермо, і гарантую, що в наших автобусах безпечно».

Як повідомляє керівник компанії, агресор працював на підприємстві вже кільканадцять років.

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«Він працює тут 17 років, мав три догани. Спочатку ми були ним задоволені. Через деякий час стався інцидент, надійшла скарга від пасажира. Незабаром після цього водій пішов на тривалий лікарняний, а потім — на реабілітацію з непрацездатністю», — каже Маслянка.

Дітям запропонували компенсацію

У неділю, почувши крики чоловіка, який влаштовував сварку, водій звернув на нього увагу, а потім на найближчій зупинці попросив його вийти з автобуса.

Компанія разом із міською владою повідомляє про намір зв’язатися з постраждалими, щоб запропонувати їм підтримку.

«Ми хочемо донести до них, що ми не терпимо таких ситуацій, незалежно від того, кого вони торкнулися. Нам дуже прикро. Ми хочемо, щоб пасажири в наших автобусах почувалися в безпеці, — наголошує голова компанії.

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Він також додає, що це «досить символічна справа, і ми хочемо продемонструвати нашу підтримку певних цінностей та неприйняття певних видів поведінки».

Для постраждалих пасажирок готується конкретна пропозиція.

«Якщо вони регулярно користуються нашими послугами, то ми, залежно від їхніх потреб, хочемо профінансувати їм абонементи», — повідомляє Губерт Маслянка.

Нагадаємо, у Польщі розгорівся скандал після випадку в громадському транспорті, де чоловік залякував українських школярок і вимагав, щоб вони повернулися до України. Відео з інцидентом оприлюднили у соцмережах.

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Відомо, що чоловіка уже затримала поліція, триває слідство.

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