У Польщі чоловік тричі грабував однин і той самий магазин: все закінчилось несподівано

У Польщі чоловік кілька разів грабував один і той самий магазин / © pixabay.com

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У Варшаві, що у Польщі, 39-річний чоловік тричі пограбував один і той самий магазин. Під час останньої крадіжки його затримали.

Про це пише польське видання onet.pl.

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39-річний чоловік двічі протягом трьох днів крав з одного й того ж магазину на вулиці Ночніцького в Бєланах. Він вкрав шоколад та каву на суму майже 900 злотих. Коли він прийшов до магазину втретє — охоронець його впізнав та затримав.

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Поліцейські заарештували 39-річного чоловіка та доставили його до відділку поліції на вулиці Жеромського. Там за його сприяння було здійснено необхідні процесуальні дії.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що затриманий протягом трьох днів скоїв дві крадіжки з одного й того ж торгового закладу. Загальна вартість викраденого склала майже 900 злотих.

Чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.

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