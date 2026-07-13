У Польщі чоловік в автобусі напав на дітей з України: історія отримала несподіване продовження

Автобус у місті Бєльсько-Бяла. Фото: Міська транспортна компанія Бєльсько-Бяла

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У Польщі встановили особу чоловіка, який в автобусі накинувся на українських дітей та агресивно з ними спілкувався.

Про це пише польське видання onet.pl.

Що відомо про скандал у Польщі

Скандальний інцидент стався в автобусі №8 у місті Бєльсько-Бяла під час недільного рейсу. На відео, опублікованому в соціальних мережах, видно пасажирів автобуса, серед яких дівчатка з України, а також чоловіка, що поводиться агресивно.

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Дорослий чоловік накинувся на дітей з образами і лайкою.

— Ці шмаркачі виросли на наших грошах. Скоро це закінчиться. Ви поїдете на х** до своєї України, — вигукнув чоловік, вживаючи нецензурну лексику.

— Чому ви так до мене говорите? — запитала його дівчинка.

— Я знаю, де ти живеш! Ти знаєш, кур**, — гримнув на неї нападник.

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За дітей заступилась жінка, за це агресор назвав її «українською повією».

Ким виявився нападник на дітей

Поліція Бєльсько-Бяла засудила поведінку чоловіка та повідомила, що його особу встановлюють. У понеділок, 13 липня, чоловіка затримали.

«Затриманий — це працівник міського транспортного підприємства, який перебуває на лікарняному», — пишуть польські ЗМІ.

Міське підприємство опублікувало заяву — воно обіцяє вжити заходів і запевняє, що не підтримує таку поведінку. Там також додали, що зрештою агресивного чоловіка вгамував водій автобуса.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про суттєве зростання антиукраїнських настроїв та ксенофобії у Польщі.

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