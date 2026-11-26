Чоловік вистрілив українцеві з гвинтівки / © pixabay.com

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Районний суд у Вроцлаві засудив 30-річного чоловіка до 3,5 років позбавлення волі за жорстокий напад на працівника магазину. Чоловік вистрілив українцю в обличчя з пневматичної гвинтівки. Суд встановив, що мотивом нападу була ненависть через національність.

Про це пише In Poland.

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Інцидент трапився 21 червня у Вроцлаві. Чоловік прийшов до приміщення, почав ображати продавця та погрожувати йому телескопічною палицею. Агресор купив пиво, а потім почав пити його перед магазином та чіплятися до перехожих.

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Коли працівник магазину зробив зауваження, 30-річний чоловік розлютився. Він почав ображати українця та погрожувати вбивством. Через мить він дістав пневматичну гвинтівку та націлив її в обличчя продавця.

З метою самооборони українець схопив нападника за руку, що призвело до бійки. Згодом пролунали постріли. Одна з куль влучила потерпілому трохи вище ока. Після надання медичної допомоги виявилося, що чоловік не потребував госпіталізації.

30-річного мешканця Любінського повіту засудили до 3,5 років позбавлення волі. Його також зобов’язали сплатити компенсацію постраждалому у розмірі 30 000 злотих. Мотивом нападу стала національність постраждалого.

Обвинувачений раніше визнав себе винним у нападі, але заперечував, що його вчинок пов’язаний з національністю жертви. Адвокат нападника зазначив, що ухвалюватиме рішення щодо апеляції після отримання письмового рішення суду.

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