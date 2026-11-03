У Польщі десятки тисяч українців втратили тимчасовий захист: що стоїть за різким скороченням

Біженці в Польщі / © ТСН

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У Польщі різко скоротилася кількість українців із чинним статусом тимчасового захисту. Лише за місяць їх стало приблизно на 81 тисячу менше. Однак це не означає, що всі ці люди виїхали з країни. Частина втратила статус через нові вимоги до документів, а інші перейшли на альтернативні дозволи на проживання.

Про це пише польське видання OKO.press із посиланням на дані Євростату та Управління у справах іноземців Польщі.

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За офіційною статистикою, на початку 2026 року тимчасовий захист у Польщі мали близько 966 тисяч українців. У вересні їх налічувалося 937 тисяч, а вже на початку жовтня — лише 856 тисяч.

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Водночас дані Євростату свідчать, що за серпень кількість українців із тимчасовим захистом у Польщі зменшилася на 13 665 осіб, або на 1,4%. Це було найбільше абсолютне скорочення серед країн ЄС за той місяць.

Чому українці масово втрачають захист у Польщі

У польському Управлінні у справах іноземців пояснюють різке скорочення кількості чинних статусів двома основними причинами.

Перша — нові вимоги до підтвердження особи. Згідно зі змінами, які набули чинності в березні 2026 року, українці, які раніше отримали захист без пред'явлення чинного проїзного документа, мали підтвердити свою особу до 31 серпня.

Ті, хто не виконав цієї вимоги, автоматично втратили відповідний статус і тимчасовий захист. Це також дозволило вилучити з реєстру людей, які фактично вже залишили Польщу.

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Друга причина — перехід на інші документи для проживання. Частина українців відмовляється від тимчасового захисту на користь дозволів на проживання, зокрема спеціальної карти CUKR, яка дає право перебувати в Польщі протягом трьох років за умови виконання встановлених вимог.

Тому зменшення кількості зареєстрованих осіб не означає автоматично, що всі вони повернулися до України чи переїхали до інших держав.

Найбільше скорочення зафіксували серед дітей

За словами очільниці фонду підтримки мігрантів Ксенії Наранович, найбільші зміни у статистиці відбулися серед неповнолітніх.

Між серпнем і жовтнем кількість дітей із чинним тимчасовим захистом скоротилася приблизно на 65 тисяч — із 434 до 369 тисяч.

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Загалом серед неповнолітніх зниження становило близько 18%, а в окремих вікових групах сягало понад 20%.

Експертка зазначає, що наразі невідомо, скільки дітей справді виїхали з Польщі, скільки змінили правовий статус, а скільки просто не пройшли необхідну перевірку документів.

Попри скорочення кількості чинних статусів, нові українські біженці продовжують реєструватися в Польщі. Лише за січень–вересень 2026 року тимчасовий захист отримали ще близько 55,1 тисячі осіб.

Водночас тимчасовий захист для українців у Європейському Союзі продовжено до 4 березня 2028 року. Станом на кінець серпня ним користувалися близько 4,43 мільйона українців у країнах ЄС.

У Польщі готують нові правила для українців: що може змінитися

Раніше стало відомо, що польський уряд планує посилити вимоги до отримання громадянства, зокрема для українців. Як повідомляє RMF24, законопроєкт передбачає збільшення мінімального терміну легального проживання, необхідного для набуття громадянства, хоча конкретні строки поки не визначені.

Крім того, претендентам пропонують підвищити мовні вимоги з рівня B1 до B2, запровадити тест на знання Польщі та декларацію про вірність державі. Також потрібно буде підтвердити доходи, наявність житла й податкове резидентство.

Водночас у Польщі готують зміни до програми «800 Плюс», за якою сім'ї, зокрема українські біженці, отримують 800 злотих щомісяця на дитину.

Від 1 червня 2027 року виплати планують подовжувати автоматично, без щорічного повторного подання заяви, якщо обставини родини не змінилися. У польському уряді пояснюють, що це має скоротити бюрократію та спростити отримання допомоги.

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