У Польщі до 25 років в'язниці засудили українця: те, що він накоїв шокує

У Польщі засудили українців, яких звинувачували у зґвалтуванні та побитті маленької дитини.

У Польщі засудили українців за знущання з дитини

У Польщі засудили українців за знущання з дитини

У Польщі до 25 років позбавлення волі засудили українця Віталія С. Суд визнав його винним у жорстокому поводженні з 2,5-річним сином своєї партнерки, а також за зґвалтування та заподіяння тілесних ушкоджень, що загрожували життю.

Мати дитини отримала 10 років тюремного ув'язнення за пособництво.

Про це пише польське видання onet.pl.

Вирок не є остаточним. Обоє також повинні спільно сплатити 100 тис. злотих на користь потерпілого хлопчика Данила П.

Рішення було винесено в середу в окружному суді в Тарнобжегу після майже дворічного судового процесу, який через характер справи відбувався за закритими дверима. Усна мотивація вироку також відбулася за закритими дверима.

Віталій С. був звинувачений у жорстокому поводженні з «особою, яка є недієздатною через вік» — неповнолітнього сина своєї партнерки, на той час 2,5-річного Данила П., зґвалтування дитини, а також заподіяння хлопчику тілесних ушкоджень і захворювання, що реально загрожувало його життю, та замах на вбивство. Суд визнав його винним у всіх інкримінованих йому діяннях і засудив його до сукупного покарання у вигляді 25 років позбавлення волі.

Мати дитини Оксана П. отримала 10 років позбавлення волі за пособництво.

Нагадаємо, у травні 2023 року стало відомо, що у Польщі затримали 23-річну Оксану та 26-річного Віталія, яких звинувачують у жорстокому побитті та зґвалтуванні 3-річного сина.

