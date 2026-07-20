У Польщі до втрати пам'яті побили чоловіка, який захистив хлопця з України

Потерпілий після нападу звернувся до поліції / © Unsplash

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У Польщі жорстоко побили 60-річного чоловіка, який захистив від агресивних молодиків хлопця з України.

Про це пише польське видання onet.pl.

Інцидент стався у польському місті Познань. Прессекретар Воєводського управління поліції в Познані, молодший інспектор Анджей Боровіак повідомив, що в суботу ввечері до поліції звернувся 60-річний чоловік. Він прийшов разом із дружиною, яка доглядала за ним після побиття, яке сталося днем раніше.

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60-річного чоловіка побили на зупинці на вулиці Курпінського. Раніше, під час поїздки трамваєм, він став свідком того, як троє чоловіків викрикували образи на адресу українського хлопчика, на захист якого він виступив. Тоді молодики перенесли свою агресію на 60-річного поляка та напали на нього на вулиці.

Речник повідомив, що внаслідок нападу чоловік втратив пам’ять. Поліція опитала свідків та отримала записи з камер спостереження з автобусної зупинки, де сталися інциденти. Очікується, що відеозаписи з трамваю будуть оприлюднені в понеділок. Встановлення особи підозрюваних триває.

Українці в Польщі: що відомо про інші скандали

Польське видання зазначає, що у їхній країні побільшало кількості злочинів на ґрунті ненависті.

Нагадаємо, днями в Польщі розгорівся скандал після випадку в громадському транспорті, де чоловік залякував українських школярок і вимагав, щоб вони повернулися до України. Відео з інцидентом оприлюднили в соцмережах. Агресора затримали.

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Також у Варшаві молоду українку працівники аеропорту змусили роздягнутися на очах у натовпу пасажирів.

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