Прапор Польщі / © Unsplash

Реклама

Від 2027 року в Польщі зміняться правила стягнення туристичних зборів. Платити доведеться не лише відпочивальникам, а й тим, хто приїжджає у відрядження. Водночас максимальні ставки зростуть, а місцева влада зможе запроваджувати збори там, де їх раніше не було.

Про це повідомили на порталі InPoland.

Реклама

Нові правила передбачають, що плату нараховуватимуть за кожну ніч проживання, а не за частину доби. Зазвичай такі збори включають до рахунків готелі, пансіонати та інші заклади розміщення.

Реклама

Скільки коштуватиме ночівля у Польщі

Зараз у країні діють два види місцевих зборів — туристичний та курортний. Їхні максимальні ставки відрізняються залежно від місцевості.

2026 року граничні суми становлять:

3,46 злотого — місцевий туристичний збір;

4,89 злотого — збір у курортних зонах, що перебувають під охороною;

6,67 злотого — курортний збір.

Від 2027 року максимальні ставки зростуть:

5 злотих — у туристичних місцевостях;

5,50 злотого — в охоронюваних курортних зонах;

6,86 злотого — курортний збір.

Це верхні межі, тому кожна громада зможе самостійно встановлювати розмір платежу.

Реклама

Наприклад, сім'я з чотирьох осіб, яка приїде на тижневий відпочинок у гори, за максимальної ставки 5 злотих сплатить додатково 140 злотих за сім ночей.

Платитимуть навіть ті, хто приїхав у відрядження

Ще одна важлива зміна стосується мети поїздки. Наразі збори стягують переважно з людей, які приїжджають задля туризму, відпочинку або навчання.

Від 2027 року мета перебування вже не матиме значення. Отже, у місцевостях, де запроваджено відповідний збір, доплачувати за ночівлю доведеться й діловим мандрівникам.

Крім того, муніципалітетам стане простіше запроваджувати туристичний збір. Якщо раніше для цього необхідно було підтвердити сприятливі кліматичні умови, то за новими правилами достатньою підставою стануть природні та ландшафтні особливості місцевості.

Реклама

Хто не платитиме за ночівлю

Нові правила передбачають низку винятків. Від сплати зборів звільнятимуть людей із порушеннями зору та слуху, дітей з інвалідністю до 16 років, а також окремі категорії супроводжувачів.

Пільги поширюватимуться й на дітей та школярів, які подорожують організованими групами, разом із їхніми опікунами.

Не сплачуватимуть збір і ті, хто перебуватиме в одному місці понад 29 ночей поспіль.

Таким чином, нововведення не означають обов'язкової доплати за кожну ночівлю по всій Польщі: розмір збору та його застосування залежатимуть від конкретної громади, а для деяких категорій гостей діятимуть звільнення.

Нагадаємо, що суд Європейського Союзу в Люксембурзі постановив, що уряд Нідерландів має розглянути близько 140 тис. заяв на притулок, поданих українськими біженцями. Таке рішення може створити значне додаткове навантаження на нідерландську бюрократичну систему, яка вже працює на межі своїх можливостей.

Новини партнерів

Новини партнерів