У Польщі двоє молодиків зґвалтували 15-річну українку: деталі розслідування

У Лодзькому воєводстві Польщі стався резонансний злочин, жертвою якого стала неповнолітня громадянка України. У місті Кутно правоохоронні органи розпочали досудове розслідування за фактом насильницьких дій сексуального характеру щодо 15-річної дівчини.

Про це пише inPoland.

Районна прокуратура в Кутно підтвердила відкриття кримінального провадження за статтею 197. 1 Кримінального кодексу Польщі. Станом на 19 січня 2026 року тривають необхідні процесуальні дії для встановлення всіх обставин інциденту. Наразі офіційні органи не розголошують детальних обставин справи, посилаючись на таємницю слідства та неповнолітній вік потерпілої.

За попередньою інформацією, нападниками могли бути двоє чоловіків віком близько 20 років. Інцидент стався під час спільного проведення часу дівчини з компанією молодиків. Існують припущення, що неповнолітня могла вживати алкогольні напої.

Про злочин стало відомо після того, як потерпіла прокинулася з характерними болями в області статевих органів. Дівчина самостійно звернулася до лікарні для проведення огляду, що й стало підставою для залучення поліції. Наразі слідство встановлює всіх учасників події та збирає доказову базу для оголошення підозр. Справа перебуває під особливим контролем через громадянство та вік постраждалої.

