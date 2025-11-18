Диверсії на залізниці у Польщі вчинили громадяни України: Туск повідомив подробиці

Дональд Туск / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що до диверсій на залізниці причетні громадяни України.

Про це він сказав після позачергового засідання урядового комітету з питань національної безпеки у зв’язку з диверсіями на залізниці, пише onet.pl.

«Ми маємо впевненість, а не припущення, що обидва випадки були навмисними, мали своїх виконавців, а їхньою метою було спричинити катастрофу на залізниці. Встановленими особами є двоє громадян України. Вони тривалий час співпрацювали з російськими спецслужбами, — сказав прем’єр-міністр.

Також у Польщі встановили особи підозрюваних.

«Їхні особи встановлені. Один з них — громадянин України, засуджений судом у Львові в травні цього року. Засуджений за диверсії на території України, перебуває в Білорусі. Другий — мешканець Донбасу. Він також потрапив до Польщі з Білорусі восени цього року, безпосередньо перед терактами», — наголосив Туск.

Після диверсій підозрювані покинули територію Польщі та повернулись до Білорусі. Туск зазначив, що польські спецслужби мають усі дані щодо підозрюваних та їхні фото.

Він також повідомив, що диверсії «відбувалися з певними інтервалами».

Диверсії на залізниці у Польщі

У неділю вранці машиніст поїзда повідомив про порушення в залізничній інфраструктурі в районі селища Жичин, Гарволінський район, поблизу залізничної станції «Mika». На місце «негайно були направлені відповідні служби», в тому числі співробітники поліції, а попередній огляд місця «виявив пошкодження частини колії, що спричинило зупинку поїзда».

Колії були пошкоджені в результаті підриву. Там правоохоронці знайшли камеру, а також другий вибуховий пристрій, який не вибухнув.

У понеділок прокуратура розпочала розслідування щодо актів диверсій терористичного характеру, спрямованих проти залізничної інфраструктури та скоєних на користь іноземної розвідки.

У неділю стався ще один інцидент на залізниці. Під Пулавами було пошкоджено контактну мережу. Невідомо, чи її було обірвано, чи обрізано. В результаті інциденту в поїзді було розбито скло.