У Польщі екстрено закрили аеропорт Краків-Баліце: подробиці

Аеропорт / © Pixabay

В Польщі тимчасово припинили роботу міжнародного аеропорту Краків-Баліце — злітно-посадкова смуга закрита, всі польоти призупинені. На місці працюють поліція, пожежники та озброєні прикордонники.

Про це повідомило видання inPoland.

Речниця аеропорту Моніка Хілашек заявила, що йдеться про «технічні проблеми», проте деталей не розкрила.

За словами майора Яцека Міхаловського з Карпатського прикордонного підрозділу, операція проводиться «з міркувань безпеки». Більше подробиць влада наразі не повідомляє.

