У Польщі голий українець бігав вулицею та стрибав на авто (фото)

Порушника затримала поліція / © Miejski Reporter

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У польському місті Пясечно, неподалік Варшави, стався надзвичайний інцидент за участі голого чоловіка, який виявився громадянином України. Подія трапилася 26 травня близько 11:30 на перетині вулиць Wojska Polskiego та Szkolna.

Про це повідомляють видання Miejski Reporter та Yavp.pl.

За словами очевидців, чоловік спершу вистрибнув із балкона квартири на третьому поверсі одного з будинків і впав на огорожу. Після цього він піднявся та почав бігати вулицями, поводячись ірраціонально: кричав на перехожих, у тому числі на дітей, що викликало значне занепокоєння серед мешканців.

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Надалі він застрибнув на капот автомобіля Audi, який проїжджав повз. Керувала авто жінка, яка одразу зупинилася та викликала поліцію. Поліцейські, що прибули на місце, наказали чоловікові злізти з транспортного засобу, однак він не реагував на команди. У зв’язку з відмовою співпрацювати, правоохоронці були змушені застосувати фізичну силу, аби заспокоїти чоловіка.

Після затримання його передали працівникам швидкої допомоги, які доставили чоловіка до лікарні. Зараз він перебуває під наглядом медиків та поліції. Встановлюються причини його поведінки, зокрема правоохоронці розслідують, чи перебував чоловік під впливом алкоголю або наркотиків.

Внаслідок інциденту на автомобілі було пошкоджено капот. Водійка подала заяву в поліцію та дала відповідні свідчення. Через інцидент вулиця Wojska Polskiego тимчасово була перекрита, що спричинило незручності для руху транспорту.

Поліція також розглядає ймовірний зв’язок цієї події з іншим інцидентом, який стався раніше на вулиці Kusocińskiego, де той самий чоловік, голий і розгублений, вистрибнув з балкона третього поверху та втік з місця події.

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Цей випадок викликав неабиякий резонанс у місті та серед місцевих жителів. Поліція і медики продовжують роботу, щоб з’ясувати всі обставини події і надати необхідну допомогу чоловіку.

Нагадаємо, у місті Ґдиня на півночі Польщі українець напав на свого шефа, облив його легкозаймистою речовиною та підпалив. Потерпілого у важкому стані доправили до лікарні.