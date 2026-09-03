У Польщі українець голим бігав вулицями та відгамселив поліцейського: йому загрожує несподіване покарання

У Польщі затримали агресивного українця / © Associated Press

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У Польщі 18-річний українець влаштував дебош: він відмовлявся виконати наказ правоохоронців та вдарив одного із копів. Тепер його можуть депортувати з країни.

Про це пише onet.pl.

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У ніч з 29 на 30 серпня у місті Катовіце в районі Шопєніце стався гучний інцидент. Поліція отримала повідомлення про голого чоловіка на вулиці, який голосно кричав.

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Коли прибув патруль, чоловік лежав на дорозі. Побачивши офіцерів, він встав, став агресивним та відмовився виконувати їхні команди.

На відео видно, як поліцейські наказують чоловікові лягти на землю. Поліцейські намагаються приборкати його, використовуючи кийки. В якийсь момент 18-річний хлопець б'є одного з офіцерів кулаком в обличчя.

Зрештою, офіцерам вдалося приборкати чоловіка. Відомо, що під час втручання вони також застосували сльозогінний газ. Через його стан затриманого спочатку доставили до лікарні. Лише після проходження обстежень його перевели до слідчого ізолятора поліції.

Поліція встановила, що він був 18-річним громадянином України, який легально проживав у Польщі. Під час допиту він повідомив правоохоронцям, що перебував під впливом наркотиків.

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Після арешту чоловікові було пред'явлено звинувачення у порушенні тілесної недоторканності державного службовця, і він визнав себе винним у висунутих звинуваченнях. Його також оштрафували за проступки, зокрема за непристойну поведінку.

Однак справа може не закінчитися кримінальним звинуваченням. Поліція Катовіце подала запит до Прикордонної служби про видворення 18-річного юнака з Польщі. Рішення ще не прийнято.

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