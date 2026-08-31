У Польщі горів завод, де роблять дрони для України: на території помітили невідомого

У Польщі вночі сталася пожежа на заводі / © Associated Press

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У Польщі на заводі WB Electronics, який виготовляє дрони для польської та української армій, виникла пожежа.

Про це повідомило видання Onet.

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За даними Державної пожежної служби, операція з ліквідації загоряння тривала близько двох годин.

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Вогонь охопив обʼєкт, розташований поблизу складу, де зберігалися електронні компоненти. У пресслужбі районного управління поліції повідомили, що пожежа виникла в цеху, в якому виробляють помпи для безпілотних систем.

За даними поліції, невдовзі після початку пожежі оператор системи спостереження із зовнішньої охоронної компанії повідомив поліцію про те, що на території компанії спрацював датчик вторгнення. Камери відеоспостереження також зафіксували невідому людину у балаклаві. Крім того, біля заводу виявили рюкзак та светр.

Місцева влада не виключає можливості підпалу. Наразі правоохоронці розпочали розслідування щодо пожежі на заводі.

Раніше повідомлялося, що Росія розпочала нову хвилю диверсій на європейських оборонних підприємствах, водночас Кремль навмисно намагається не переходити межу, яка могла б стати підставою для застосування статті 5 НАТО.

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