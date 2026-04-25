У Польщі готують сумнівну акцію за участю українців: консульство виступило з попередженням

Генеральне консульство України у Вроцлаві попередило українців про можливу провокаційну акцію, заплановану на найближчу суботу в місті.

Про це передає пресслужба дипустанови.

За наявною інформацією, захід, який подається як ініціатива української громади, може мати зовсім іншу мету — спровокувати напруження у польському суспільстві щодо українців, а також бути використаним у дезінформаційних та пропагандистських матеріалах.

Ознаки, які викликають занепокоєння:

організатор має ознаки фіктивної структури, створеної нещодавно

учасників шукають через соцмережі з різних міст

пропонується фінансова винагорода за участь

Консульство України просить наших громадян:

утриматися від участі у подібних заходах

зберігати пильність та критично оцінювати інформацію

у разі сумнівів звертатися до офіційних джерел

Консульство закликає не допустити використання української громади у чужих інформаційних чи політичних цілях.

Посол України в Польщі Василь Боднар також оприлюднив звернення до української громади.

«Найбільш ймовірно, що мова йде про спеціально організовану антиукраїнську акцію, в якій ворожі служби намагаються використати наших громадян», — наголосив він.

Що відомо про цей захід

Про який саме захід йдеться, дипломати не уточнюють. Проте у соцмережах і пабліках для українців в Польщі шириться інформація про запрошення на нібито «мітинг проти української корупції» у Вроцлаві. Є чутки, що за участь у ньому пропонують 150 доларів.

«Це аномально висока ціна. При мінімальній ставці 31 злотий брутто на годину, отримати за 2–3 години еквівалент 500-700 злотих — дуже щедра пропозиція. Поява таких пропозицій свідчить про те, що певні сторони можуть бути зацікавлені у створенні штучної масовості заходу», — зазначають у виданні In Poland.

«Так, мені відомо про публікації, що з’явилися в мережі. Звичайно ні я, ні наша організація не маємо жодного відношення до подібних речей. Ми принципово не підтримуємо подібні практики та виступаємо проти них. Розцінюємо поширення такої інформації як можливу маніпуляцію або спробу дискредитувати ініціативу. Наш захід є відкритим, і участь у ньому базується виключно на добровільності та особистій позиції людей. Розраховуємо на свідомість учасників і відсутність будь-яких подібних ситуацій», — відповіла одна з організаторів Марія Клепач.

Правила для українців у Польщі — останні новини

Раніше ми писали, що польські прикордонники можуть перевіряти наявність грошей у громадян, які перетинають кордон, аби переконатися, що іноземець здатний забезпечити себе під час поїздки.

Також ми писали, що у Польщі змінюють порядок подання документів для легалізації проживання та роботи іноземних громадян, зокрема українців.