Тимчасовий захист / © ТСН

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Польська партія «Право і справедливість» (PiS) підготувала резонансний законопроєкт, який передбачає примусове видворення з країни українських чоловіків призовного віку, що не мають офіційного працевлаштування.

Про це повідомило видання Interia.

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Польща готує законопроєкт про депортацію українців — що відомо

Повідомляється, що положення нової соціальної програми партія представила під час програмного з’їзду у Варшаві, який проходив під гаслом «До нового уряду». У заході взяли участь лідер партії Ярослав Качинський та кандидат на посаду прем’єр-міністра Пшемислав Чарнек.

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Згідно з пропозицією політичної сили, нововведення стосуватимуться виключно чоловіків призовного віку, які перебувають у так званій сірій зоні та не працевлаштовані легально. Для спрощення цього процесу планують відкрити спеціальні центри депортації.

За даними Міністерства сім’ї, праці та соціальної політики за 2025 рік, кількість зареєстрованих безробітних громадян України в Польщі становила трохи понад 11 000 осіб (більшість із них, за оцінками, — жінки). Проте нова ініціатива спрямована саме на чоловіків, які працюють нелегально.

Яка позиція польської партії

Під час з’їзду віце-президент PiS Тобіаш Бохенський підтвердив інформацію видання Interia щодо депортації та створення відповідних центрів.

«Для того, щоб Центральна та Східна Європа були безпечними та вільними, Україна має перемогти. Тому одним із перших і найважливіших рішень уряду буде депортація чоловіків, українців призовного віку, які не працюють легально в Польщі. Вони матимуть можливість боротися за свою батьківщину, щоб жахи цієї війни могли швидко закінчитися», — заявив він.

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Зазначається, що ця зустріч стала першою з серії заходів, де партія підбиває підсумки своєї роботи. Подію провели рівно за рік після того, як президентом став Кароль Навроцький, чию перемогу в партії вважають своїм успіхом.

Тимчасовий захист для українців — останні новини

Нагадаємо, Євросоюз подовжив тимчасовий захист для українців до березня 2028 року.

Проте Європейський Союз офіційно змінив правила перебування громадян України, запровадивши жорсткі обмеження для новоприбулих чоловіків призовного віку, які не виконали своїх військових обов’язків.

Раніше ми писали, якщо українці втрачають тимчасовий захист, це зовсім не означає, що їм доведеться негайно повертатися додому.

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