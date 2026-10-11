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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Польщі готували замах на прем’єра Туска та главу Міноборони

Через інцидент польські силові служби зібралися на термінову нараду, щоб обговорити ситуацію. Подробиць про можливий замах поки не повідомляють.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Дональд Туск

Дональд Туск / © Associated Press

У Польщі поліція отримала інформацію про можливий замах на прем’єр-міністра Дональда Туска та міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша.

Про це повідомив речник міністра-координатора спеціальних служб Яцек Добжинський, пише Onet.

За його даними, у цій справі відповідні служби вже вжили заходів. Інформація стосується саме можливої загрози, а не підтвердженого замаху.

Інформація про можливу загрозу надійшла до поліції. У повідомленні йдеться про двох членів польського уряду: главу уряду та керівника оборонного відомства.

Нагадаємо, у Фінляндії розгортається гучний скандал довкола нових методів психологічного тиску з боку російських спецслужб. Понад два десятки фінських парламентарів повідомили про проникнення сторонніх до їхніх помешкань. В одному з випадків зловмисники не просто перевернули все догори дном, а й залишили фекалії у ванній кімнаті політика.

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