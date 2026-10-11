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У Польщі готували замах на прем’єра Туска та главу Міноборони
Через інцидент польські силові служби зібралися на термінову нараду, щоб обговорити ситуацію. Подробиць про можливий замах поки не повідомляють.
У Польщі поліція отримала інформацію про можливий замах на прем’єр-міністра Дональда Туска та міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша.
Про це повідомив речник міністра-координатора спеціальних служб Яцек Добжинський, пише Onet.
За його даними, у цій справі відповідні служби вже вжили заходів. Інформація стосується саме можливої загрози, а не підтвердженого замаху.
Інформація про можливу загрозу надійшла до поліції. У повідомленні йдеться про двох членів польського уряду: главу уряду та керівника оборонного відомства.
Нагадаємо, у Фінляндії розгортається гучний скандал довкола нових методів психологічного тиску з боку російських спецслужб. Понад два десятки фінських парламентарів повідомили про проникнення сторонніх до їхніх помешкань. В одному з випадків зловмисники не просто перевернули все догори дном, а й залишили фекалії у ванній кімнаті політика.