У Польщі група людей напала на українця та ображала його через національність

Побиття / © pexels.com

Нещодавно у польському місті Радом громадянин України став жертвою групового нападу. Зловмисники застосували фізичне насильство та вигукували образи на адресу національного походження чоловіка. Постраждалий потрапив до лікарні.

Про це повідомив посол України в Польщі Василь Боднар.

Напад на українця в Радомі був скоєний після побутового інциденту, який вдалося врегулювати без залучення поліції. Незважаючи на це, до чоловіка було застосоване фізичне насильство. Під час нападу на адресу постраждалого лунали образливі слова, пов’язані з його національністю.

Чоловік дістав важкі тілесні ушкодження і перебуває в лікарні.

«Громадяни України мають право на повагу до їхньої гідності та на безпеку незалежно від країни перебування. Будь-які прояви насильства або мови ненависті щодо українців є неприйнятними та мають отримувати належну правову оцінку», — наголосив Боднар.

Посол розраховує на неупереджене та всебічне з’ясування обставин цього інциденту та на притягнення винних до відповідальності відповідно до законодавства, з урахуванням усіх обставин справи, зокрема можливого мотиву національної ненависті.

Дипломат зауважив, що консульська служба України в Польщі перебуває у постійному робочому контакті з тамтешніми правоохоронними органами та отримує необхідну інформацію через офіційні канали.

До слова, у польському місті Лодзь агресивна жінка напала на українку з немовлям у візку після прохання прибрати за собакою. Дізнавшись про національність потерпілої, нападниця перейшла до фізичної сили та ксенофобських погроз, що було зафіксовано на відео.